Появилось видео с места стрельбы в школе Ижевска | 360°

Эксклюзив 26 сентября 2022, 11:31 Поделиться Telegram

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Viber Появилось видео с места стрельбы в школе Ижевска Появилось видео с места стрельбы в ижевской школе №88

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Стрельба произошла в школе № 88 в Ижевске. По предварительным данным, шесть человек погибли и 20 пострадали. «360» опубликовал кадры с места происшествия.

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По словам главы Удмуртии Александра Бречалова, неизвестный проник в школу, убил охранника. Есть жертвы среди детей, нападавший покончил с собой.

По словам Бречалова, эвакуация в школе на данный момент уже завершилась. В здании работают представители экстренных и силовых ведомств.

В пресс-службе МВД Удмуртии сообщили, что стрельба в школе № 88 в Ижевске унесла жизни шести человек, также известно о 20 пострадавших.

«360» следит за событиями в онлайн-трансляции.

В мае 2021 года бывший ученик казанской школы 19-летний Ильназ Галявиев ворвался в учебное заведение и начал стрелять в сотрудников, учителей и учеников. Жертвами нападения стали девять человек: двое взрослых и семеро детей. В больницу попали 23 человека.

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