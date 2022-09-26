Стрельба в школе в Ижевске. Главное | 360°

Криминал 26 сентября 2022, 10:51 (обновлено: 26 сентября 2022, 19:51) Поделиться Telegram

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Viber Стрельба в школе в Ижевске. Главное Глава Удмуртии Бречалов прибыл на место стрельбы в школе в Ижевске

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В понедельник утром в школе № 88 в Ижевске произошла стрельба. Ее устроил вооруженный местный житель. Жертвами нападения стали 15 человек — 11 детей и четверо взрослых. По факту случившегося возбудили дело. «360» следил за событиями в онлайн-трансляции.

18:26 Девять детей, пострадавших в результате стрельбы, находятся в реанимации, сообщило РИА «Новости».

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17:51 Открывший стрельбу в школе состоял на учете с диагнозом «шизофрения», заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

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17:09 Генеральная прокуратура России поручила проверить вопросы безопасности и охраны школ в Удмуртии после трагедии в школе № 88.

16:30 Глава Минздрава России Михаил Мурашко и министр просвещения Сергей Кравцов прибыли спецбортом МЧС в Ижевск, сообщил ТАСС.

16:26 В результате стрельбы в школе пострадали 39 человек, 15 из них погибли. Среди жертв 11 детей и четверо взрослых. Ранения получили 24 человека: 22 ребенка и двое взрослых, уточнил СК.

14:58 Спецборт МЧС России доставит пострадавших из Ижевска в московские больницы.

14:17 Число погибших в результате атаки на школу в Ижевске составило 13 человек, из них девять — дети, сообщил глава Удмуртии. По словам Бречалова, из 23 пострадавших 20 — это дети.

14:00 По телефонам 8-800-100-24-47 и 8-800-100-09-06 в Удмуртии будут оказывать психологическую поддержку родственникам и близким погибших и пострадавших.

13:59 Напавший на школу в Ижевске находился на учете в психоневрологическом диспансере, сообщил глава Удмуртии Бречалов.

13:11 Стрельбу в ижевской школе устроил ее выпускник, уточнили в Следственном комитете.

13:06 СК РФ показал тело преступника, который напал на школу № 88.

12:46 ❗ Число погибших при стрельбе в школе в Ижевске увеличилось до 13 человек: шестеро взрослых, а также семеро детей, ранено 14 учеников и семь взрослых, сообщили в СК.

12:07 В Удмуртии объявили трехдневный траур по погибшим в школе № 88, сообщил глава республики Александр Бречалов.

11:59 Напавший на школу мужчина был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. Документов при нем не нашли, его личность в настоящее время устанавливается, сообщили в Следкоме.

11:41 ❗ По предварительным данным, жертвами стрельбы стали девять человек, среди них два охранника учебного заведения и двое учителей, а также пятеро учеников, есть раненые. Информация по погибшим и раненым уточняется. Нападавший покончил с собой, заявили в СК РФ.

11:39 Расследование уголовного дела о стрельбе в школе Ижевска передали в центральный аппарат Следственного комитета России.

11:16 Для оказания медпомощи после стрельбы в школе Минздрав Удмуртии направил в Ижевск группу специалистов.

11:12 ❗ Шесть человек погибли и 20 пострадали при стрельбе в школе в Ижевске, сообщили в МВД Удмуртии.

11:07 Бречалов подтвердил информацию СМИ о жертвах в результате стрельбы в школе.

«В Удмуртии сегодня трагедия. В Ижевске, в школе № 88, пока неустановленный человек проник в школу, убил охранника, это уже известно, есть жертвы среди детей и раненые. Сейчас закончилась эвакуация. Сам преступник [покончил с собой]», — сказал он в видеообращении в своем Telegram.

10:48 Минпросвещения России направило группу в Ижевск.

10:47 Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что прибыл на место происшествия в школе в Ижевске.

10:46 По информации Telegram-канала «112», в результате стрельбы погиб охранник школы, есть шесть пострадавших. Официально эти данные пока не подтвердили.

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