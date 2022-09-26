Глава Удмуртии подтвердил гибель напавшего на школу в Ижевске | 360°

Происшествия 26 сентября 2022, 11:52 Поделиться Telegram

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Viber Глава Удмуртии подтвердил гибель напавшего на школу в Ижевске Глава Удмуртии Бречалов: неизвестный, стрелявший в школе Ижевска, покончил с собой

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Неизвестный мужчина открыл стрельбу в школе № 88 города Ижевска. Мужчина покончил с собой. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.

«Сам стрелявший застрелился. Позже информацию будем сверять с коллегами из ФСБ», — отметил Александр Бречалов в видеообращении в своем Telegram-канале.

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Он добавил, что неустановленный человек проник в школу, убил охранника, есть жертвы среди детей. Учеников и учителей оперативно эвакуировали, на месте работают правоохранители.

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Ранее сообщалось, что на место происшествия выехали сотрудники полиции, они предпринимают все необходимые меры для задержания подозреваемого.

Появилось видео с места стрельбы в школе Ижевска. «360» следит за событиями в онлайн-трансляции.

Ранее в населенном пункте Усть-Илимск Иркутской области 25-летний молодой человек выстрелил в военного комиссара в здании военкомата. Офицер находится в тяжелом состоянии, за его жизнь борются врачи. Стрелка задержали бойцы Росгвардии, Следком завел уголовное дело.

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