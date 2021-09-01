Начальника ИВС Истры обвинили в превышении полномочий после побега арестованных

Следователи предъявили обвинение временно исполняющему обязанности начальника ИВС Истры Андрею Старшинову после побега пяти человек из-под стражи. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного главка СК. Ведомство опубликовало видео допроса.

В ходе беседы со следователем Старшинов признался, что проходящих по одному уголовному делу посадили в одну камеру по его указанию. Обвиняемые могли выстроить единую защиту, чтобы осложнить ход расследования уголовного дела и сговориться о побеге.

Спустя некоторое время в эту же камеру доставили Александра Мавриди, проходящего по делу об убийстве предпринимателя Владимира Маругова. В ночь перед побегом врио начальника ИВС допустил, что его подчиненные оставили открытой окошко для передачи продуктов питания. В ходе допроса сотрудник полностью признал свою вину. Суд выбрал для него меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Расследование уголовных дел в отношении подчиненных Старшинова, обвиняемых в превышении должностных полномочий, продолжается. Также следователи занимаются делом о побеге пяти арестованных, четверых из которых уже задержали. Правоохранители занимаются дальнейшими поисками Александра Мавриди.

По уголовному делу о превышении должностных полномочий проходят двое сотрудников ИВС, дежуривших в ночь побега арестованных.

По версии следователей, один из них отключил камеры видеонаблюдения и не закрыл окошко для передачи продуктов. Через него пятеро арестованных смогли вскрыть дверь в камеру и сбежали.

По последним данным, троих беглецов задержали, один сдался правоохранителям сам. Ненайденным остается только обвиняемый в убийстве «колбасного короля» Александр Мавриди. За информацию о его местонахождении назначили награду в 1,5 миллиона рублей.