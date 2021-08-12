Сотрудникам ИВС в Истре предъявили обвинение после побега заключенных

Двум сотрудникам изолятора в Истре, откуда сбежали заключенные, предъявили обвинение в превышении полномочий. По версии следователей, один из них выключил видеонаблюдение, и они ушли спать, не закрыв окошко для передачи продуктов.

Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

«Следователем второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области двум сотрудникам ИВС ОМВД России по городу Истре предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что дежурные оставили открытыми двери камер для передачи продуктов питания, что позволило пяти обвиняемым, содержавшимся под стражей, совершить побег. Расследование дела продолжается, сотрудники устанавливают обстоятельства произошедшего, а также людей, причастных к совершению побега.

Накануне полицейские задержали двух заключенных из группы, сбежавшей из изолятора временного содержания в Истре. Поймать мужчин помогли жители Подмосковья, которые узнали их в лицо и сразу же сообщили в полицию. Всего из изолятора сбежали пять человек. Среди них Александр Мавриди, которого обвинили в убийстве «колбасного короля» Владимира Маругова.