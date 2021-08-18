Появилось видео задержания четвертого беглеца из изолятора в Истре

МВД опубликовало видео задержания четвертого из пяти беглецов из ИВС в Истре. Его поймали в Новгородской области.

На кадрах видно, что мужчину при задержании уложили лицом в пол.

Ранее официальный представитель СУ СК России по Московской области Ольга Врадий рассказала, что правоохранители поймали Александра Бутнару. Он находился в одном из поселков Новгородской области. Утром 18 августа его задержали сотрудники местного уголовного розыска и уголовного розыска ГУ МВД России по Подмосковью.

На прошлой неделе полицейские на съемной квартире в Подольске задержали еще двух человек из компании беглецов — 35-летнего Дениса Грозаву и 34-летнего Ивана Цуркану. Еще один участник побега сам пришел в полицию.

Прокуратура по Московской области 6 августа сообщила о побеге пятерых заключенных из изолятора временного содержания в Истре. На поиск мужчин ориентировали весь личный состав полиции региона. Одним из сбежавших был обвиняемый в убийстве «колбасного короля» Владимира Маругова Александр Мавриди. Его пока не нашли.