Карточка сбежавшего в Истре Александра Мавриди появилась на сайте МВД

На официальном сайте МВД России появилась розыскная карточка Александра Мавриди, который в составе группы совершил побег из изолятора в подмосковной Истре. В ней указаны другие фамилии заключенного, под которыми он может скрываться.

Карточка Мавриди размещена в разделе «Наиболее опасные разыскиваемые преступники». Среди фамилий, которыми он может прикрываться, указаны две — Авилов и Прудников.

За помощь в розыске Александра Мавриди назначена награда в 1 миллион рублей. Всех, кто располагает информацией о его местонахождении, просят позвонить по телефонам 02 (102) или 8 (495) 667-72-14.

Пятеро заключенных сбежали из изолятора в Истре в ночь на 6 августа. Им удалось «отжать» замки на дверях и выбраться на волю. После этого двоих сотрудников ИВС обвинили в превышении должностных полномочий.

Троих беглецов уже удалось задержать. Дениса Грозаву и Ивана Цуркану нашли после того, как их узнали жители Подольска и сообщили о них в полицию. Еще один участник побега решил сдаться сам, он пришел к правоохранителям 12 августа. В розыске остались двое.