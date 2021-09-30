На месте убийства трех девушек в Гае Оренбургской области обнаружили нож. О находке сообщило РИА «Новости».

Предположительно, этим ножом были убиты студентки ночью 30 сентября.

Тела убитых девушек обнаружили на улице Молодежная после тушения пожара. Две из них с признаками насильственной смерти находились в сгоревшей квартире, тело еще одной было возле дома.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Погибшим было 17, 18 и 19 лет, они были студентками медицинского колледжа, приехавшими на учебу из Башкирии.

Позже появилась информация о возможном преступнике. На 18-летнего Анвара С. распространили ориентировку. Стало также известно, что подозреваемый в совершении преступления мог скрыться из города на автомобиле, поэтому информацию о марке и модели машины разослали на посты ГИБДД. Позже знакомые подозреваемого сообщили, что тот в момент убийства был в другом городе.