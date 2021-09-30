Убийцу студенток из Гая ищет полиция двух регионов. Главное о жертвах и подозреваемом

В Оренбургской области произошло тройное убийство: после пожара спасатели обнаружили трех зарезанных девушек. Они учились в медколледже города Гай и накануне вечером устроили вечеринку. Под подозрение попал знакомый одной из них — но у молодого человека, похоже, есть алиби. «360» собрал все, что известно к этому часу о тройном убийстве, к расследованию которого подключились и правоохранители из соседней Башкирии.

Убийство в Гае

Около 05:00 30 сентября в городе Гай Оренбургской области найдены тела трех убитых девушек. В квартире на улице Молодежной был пожар, и когда его потушили, выяснилось, что это место убийства. Вероятно, следы пытались скрыть с помощью огня.

Два тела лежали в квартире, еще одно тело нашли во дворе — похоже, третья жертва пыталась убежать от убийцы.

Погибшие учились в медицинском колледже и вместе снимали квартиру в доме.

СК показал видео с места преступления.

Сначала писали, что студенток зарубили топором. СК опроверг это. На всех телах нашли много колото-резаных ран — удары наносили в грудь и живот.

На расследование бросили основные силы оренбургских правоохранителей. Областная прокуратура взяла ход дела под контроль. Следствию также помогают сотрудники МВД Башкирии. Глава СК Александр Бастрыкин взял на контроль ход расследования.

Что известно о жертвах

Отец одной из убитых девушек рассказал «360», что она родилась в деревне Туембетово и в Гай приехала учиться вместе с подругой детства, тоже убитой в этот день. С третьей жертвой они познакомились год назад в колледже и тоже дружили.

«Хотела учиться, работать. С одной [из девушек, которые были убиты,] она познакомилась в том году уже в колледже. Со второй они знали друг друга с малых лет, потому что жили в одной деревне», — сказал он.

Уполномоченная по правам ребенка в Оренбургской области Анжелика Линькова сообщила, что убитым девушкам 17, 18 и 19 лет.

Педагоги филиала Орского медицинского колледжа хорошо отзывались о студентках. Девушки снимали квартиру, в которой и произошло убийство, уже второй год. При этом владелец жилья и соседи также хорошо высказались об убитых, написал Life.

Первый подозреваемый

Источник «360» рассказал, что подозреваемым по делу стал Анвар С., 2003 года рождения. Молодой человек родом из башкирской деревни Туембетово и встречался с самой младшей из девушек, чье тело нашли во дворе.

Однако друзья парня на допросе рассказали, что в момент преступления под Оренбургом Анвар был в Уфе. Сейчас эту информацию проверяют следователи.

В то же время источник Lenta.ru сообщил, что подозреваемый по имени Анвар уехал на автомобиле ВАЗ-2115. Номера его автомобиля передали на все посты ГИБДД.

Обстоятельства убийства

Никто из опрошенных жильцов дома не слышал ночью криков или шума. При этом сайт «Гай.рф» уточнил, что раны на телах погибших схожи. Из этого журналисты сделали вывод, что преступник действовал один.

Полицейские нашли много бутылок из-под спиртного. Похоже, что в вечер убийства девушки устроили вечеринку. Сейчас следователи выясняют, кто был в гостях.

Студентам медицинского колледжа, которые учились вместе с погибшими, оказывают психологическую помощь, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на местный филиал Орского медколледжа.

Убийцу продолжают искать.