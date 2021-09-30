Тела трех девушек нашли под Оренбургом после пожара

Тела трех девушек обнаружили утром 30 сентября в городе Гай Оренбургской области после тушения пожара в квартире одного из домов города. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц, сообщил сайт регионального Следственного комитета.

Ночью на улице Молодежная в одном из домов случился пожар. Около 04:45 (02:45 по московскому времени) 30 сентября спасатели нашли в квартире тела двух местных жительниц с признаками насильственной смерти.

Девушки жили в сгоревшей квартире. Чуть позже во дворе дома обнаружили еще одну жертву — местную жительницу. На ее были аналогичные травмы.

Всем убитым было около 20 лет, девушки являлись студентками-медиками, сообщил телеканал РЕН ТВ. По предварительной информации, орудием убийства был топор.

Следователи и криминалисты устанавливают обстоятельства убийства. На месте работает следственная группа. СК завел уголовное дело по статье УК РФ «Убийство двух и более лиц».

Областная прокуратура взяла расследование дела взяла под свой контроль, сказано на сайте ведомства. На место происшествия уж выехал Гайский межрайонный прокурор Алексей Максимов.