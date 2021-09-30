СК сообщил подробности убийства студенток в Оренбургской области

Трое убитых девушек, тела которых нашли в доме в оренбургском городе Гай, были студентками медколледжа и вместе снимали квартиру. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Погибшим девушкам было 17, 18 и 19 лет. По информации РЕН ТВ, их зарубили топором. Телеканал опубликовал видео с места убийства. Потом неизвестный попытался скрыть следы и устроил поджог.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух и более человек». Убитых девушек нашли на месте пожара. Два тела лежали в квартире, труп еще одной студентки находился во дворе.

Изначально экстренные службы прибыли к дому в Гае из-за сообщения о пожаре в квартире дома по улице Молодежной. Тела нашли после того, как пламя удалось потушить. По предварительным данным, орудием убийства был топор.

Областная прокуратура взяла расследование дела под свой контроль.