Источник «360» назвал имя подозреваемого в убийстве студенток в Оренбургской области

В убийстве трех студенток в Гае (Оренбургская область) заподозрили 18-летнего молодого человека по имени Анвар С. Об этом сообщил источник «360» в правоохранительных органах.

Также в распоряжении редакции есть фото из ориентировки на предполагаемого убийцу.

Источник фото: телеканал «360»

Тела студенток нашли утром 30 сентября после пожара. Две находились в квартире дома на улице Молодежная, тело третьей — на улице неподалеку.

Жертвам 17, 18 и 19 лет. Они вместе снимали квартиру и учились в медицинском колледже.

Первоначально СМИ писали, что студенток зарубили топором, но следователи опровергли это. На телах нашли колото-резаные раны.

Рабочая версия СК — убийца устроил пожар, чтобы скрыть следы преступления. Сейчас подозреваемого разыскивают.