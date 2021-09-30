30 сентября 2021, 10:01
Источник «360» назвал имя подозреваемого в убийстве студенток в Оренбургской области
В убийстве трех студенток в Гае (Оренбургская область) заподозрили 18-летнего молодого человека по имени Анвар С. Об этом сообщил источник «360» в правоохранительных органах.
Также в распоряжении редакции есть фото из ориентировки на предполагаемого убийцу.
Источник фото: телеканал «360»
Тела студенток нашли утром 30 сентября после пожара. Две находились в квартире дома на улице Молодежная, тело третьей — на улице неподалеку.
Жертвам 17, 18 и 19 лет. Они вместе снимали квартиру и учились в медицинском колледже.
Первоначально СМИ писали, что студенток зарубили топором, но следователи опровергли это. На телах нашли колото-резаные раны.
Рабочая версия СК — убийца устроил пожар, чтобы скрыть следы преступления. Сейчас подозреваемого разыскивают.