facebook_pixel
    30 сентября 2021, 10:01

    Источник «360» назвал имя подозреваемого в убийстве студенток в Оренбургской области

    Алла Морген, Дарья Сидорова

    В убийстве трех студенток в Гае (Оренбургская область) заподозрили 18-летнего молодого человека по имени Анвар С. Об этом сообщил источник «360» в правоохранительных органах.

    Также в распоряжении редакции есть фото из ориентировки на предполагаемого убийцу.

    Источник «360» назвал имя подозреваемого в убийстве студенток в Оренбургской области | Изображение 1Источник фото: телеканал «360»

    Тела студенток нашли утром 30 сентября после пожара. Две находились в квартире дома на улице Молодежная, тело третьей — на улице неподалеку.

    Жертвам 17, 18 и 19 лет. Они вместе снимали квартиру и учились в медицинском колледже.

    Первоначально СМИ писали, что студенток зарубили топором, но следователи опровергли это. На телах нашли колото-резаные раны.

    Рабочая версия СК — убийца устроил пожар, чтобы скрыть следы преступления. Сейчас подозреваемого разыскивают.