МВД Бурятии показало допрос беглецов из психбольницы

Полиция поймала всех преступников, которые сбежали из психдиспансера в Бурятии. МВД республики показало беглецов.

Задержанные рассказали, что выбрались на волю через окно: они сломали решетку и спустились вниз по простыне.

Ранее в пресс-службе СУ СК России по Бурятии сообщили, что осужденным удалось сбежать во время массовых беспорядков, которые устроили пациенты психбольницы. Они воспользовались неразберихой.

Семеро заключенных сбежали из республиканского психоневрологического диспансера 21 августа. Их осудили по уголовным статьям и отправили на принудительное лечение. По информации СМИ, они страдают шизофренией, умственной отсталостью и расстройством личности. Всех их поймали в течение дня. Власти Бурятии обещали вознаграждение за полезную информацию о местонахождении беглых преступников.

Профессор Московского института Милтона Эриксона, психиатр-психотерапевт Михаил Гордеев в разговоре с «360» заявил, что у беглецов без лекарств могут обостриться заболевания. По его словам, лечение смягчало их состояние, а теперь они могут быть опасны.