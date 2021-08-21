СК рассказал, как преступникам удалось сбежать из психбольницы в Бурятии

Стало известно, как сбежали заключенные из психоневрологического диспансера в Бурятии. Это произошло, когда пациенты учреждения устроили массовые беспорядки. Об этом сообщил СК России по региону.

Всего в больнице находились 59 пациентов. Они устроили массовые беспорядки, чем воспользовались семь человек, которые сбежали. Во время побега был ранен один сотрудник.

Всех беглецов уже задержали.

В администрации Бурятии сообщили, что в Улан-Удэ и четырех районах республики был введен оперативный план «Сирена», предусматривающий задержание особо опасных преступников.

Шесть из семи сбежавших из психбольницы в Бурятии ранее были осуждены по разным статьям, в том числе за тяжкие преступления. Среди беглецов трое были осуждены за кражу. Это 39-летний Жаргал Муханаев, 38-летний Василий Поспелов, 32-летний Аламжи Аюшеев.

Двое сбежавших — 34-летний Александр Расов и 39-летний Валерий Найпак — были отправлены на принудительное лечение за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Еще один беглец — 22-летний Булат Лубнов. Он был осужден за вымогательство.