Сбежавшим в Бурятии осужденным предрекли обострение заболеваний

Отсутствие лекарств приведет к обострению заболевания у осужденных, сбежавших из закрытой психиатрической лечебницы Бурятии. Но большую опасность для окружающих они представляют как преступники. Об этом в беседе с «360» заявил профессор Московского института Милтона Эриксона, психиатр-психотерапевт Михаил Гордеев.

По данным СМИ, врачи диагностировали у беглецов расстройство личности, шизофрению и умственную отсталость. Эксперт назвал эти диагнозы опасными, но отметил, что нужно смотреть, в какой стадии находится заболевание.

«Если больной шизофренией вне стадии обострения, то он не является общественно опасным. Они, получается, опасны больше в качестве преступников», — пояснил Михаил Гордеев.

Психиатр отметил, что при нахождении на лечении пациенты получали лекарства, которые смягчали их состояние. Когда действие препаратов прекратится, а новых они не получат, то болезнь возьмет верх.

«Если там шизофрения, она действительно реальна и находится в стадии обострения, то должны быть лекарства. Без них состояние ухудшится. Расстройство личности — это целый спектр заболеваний, среди которых могут быть действительно социально опасные», — рассказал Михаил Гордеев.

Эксперт заявил, что при встрече с беглецами обычным людям нужно действовать так же, как при встрече с преступником. Они попали в больницу только из-за своего диагноза, если бы его не было, то беглецы сидели бы в колонии.

Минздрав Бурятии уточнил, что из психиатрической больницы республики сбежали семеро пациентов, а не пятеро, как сообщалось ранее. Все они осуждены на принудительное лечение.

«Во время подготовки к побегу они напали на санитара. Госпитализация пострадавшему не потребовалась», — процитировал «Интерфакс» представителя ведомства.

Источник агентства уточнил, что медицинское учреждение расположено в поселке Новая Брянь. Пациенты устроили погром, напали на санитаров и, взломав двери, сбежали.

МВД региона сообщило, по каким статьям осудили беглецов. Трое попались на краже, двое получили сроки за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Еще один — за вымогательство. Вместе с ними бежал инвалид второй группы, который также проходил принудительное лечение.

Глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что на место для поимки беглецов выехали бойцы ОМОН и СОБР. Для руководства операцией с ними отправилось руководство МВД. Руководитель региона призвал местных жителей к сохранять бдительность и следить за детьми.