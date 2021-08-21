Силовики задержали беглецов из психбольницы Бурятии

Правоохранители задержали всех осужденных, сбежавших из психоневрологического диспансера Бурятии в селе Новая Брянь. Об этомсообщил глава региона Алексей Цыденов на своей странице в Facebook.

«Всех сбежавших из психоневрологического диспансера задержали. МВД по Республике Бурятии работает очень оперативно», — написал он.

Семь пациентов психоневрологического диспансера, осужденных на принудительное лечение, сбежали из учреждения. Они устроили погром, напали на санитаров и убежали из медицинского учреждения через сломанные двери.

По данным МВД Бурятии, трое беглецов попались на краже, двоих осудили за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, одного приговорили за вымогательство. По состоянию психического здоровья отбывать наказание в колонии они не могли, поэтому суд отправил их на принудительное лечение. Седьмым беглецом стал инвалид второй группы, который также проходил принудительное лечение.

СМИ сообщили, что у осужденных диагностировали расстройство личности, шизофрению и умственную отсталость.

Для поимки беглецов в Бурятии ввели план «Сирена». На место выехали бойцы ОМОН и СОБР. Для руководства операции подключили верхушку регионального управления МВД.