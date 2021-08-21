Вознаграждение за информацию о беглых преступниках объявили в Бурятии

Власти Бурятии пообещали заплатить тем, кто предоставит полезную информацию о сбежавших из республиканского психдиспансера преступниках. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

«За значимую информацию, способствующую задержанию беглецов, объявлено вознаграждение», — говорится в сообщении администрации.

Ранее МВД Бурятии сообщило, что из психбольницы сбежали семь осужденных. На место для поиска беглецов выехали бойцы ОМОН и СОБР. В Улан-Удэ и восьми районах республики объявили план «Сирена». Трое из беглецов были судимы за кражу, двое — за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, еще один — за вымогательство. Двух преступников уже поймали.

Сбежавшие из больницы страдают шизофренией, умственной отсталостью и расстройством личности. Профессор Московского института Милтона Эриксона, психиатр-психотерапевт Михаил Гордеев в разговоре с «360» заявил, что у беглецов без лекарств могут обостриться заболевания. Он подчеркнул, что лечение в диспансере смягчало их состояние, а теперь они могут быть социально опасны.