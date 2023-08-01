Эксклюзив 01 августа 2023, 16:41 Мать державшего в плену девушку челябинца освободили в зале суда Суд постановил освободить из-под стражи мать челябинца, 14 лет державшего в плену девушку

Читать 360tv в

Центральный районный суд Челябинска вынес постановление освободить из-под стражи мать Владимира Ческидова, который, по версии следствия, 14 лет держал в плену и насиловал одну девушку. Еще одну он убил в 2011 году.

В ходе судебного заседания женщина заявила, что ранее не была судима, находится на пенсии. По ее словам, потерпевшую никто не запирал в доме.

Реклама

«Она жила у нас по своей воле. Все двери раскрыты — выбегай», — подчеркнула подсудимая.

Ческидову уже предъявили обвинение в похищении человека, убийстве и изнасиловании. В ходе судебного заседания он заявили, что раньше был судим, официально женат, но детей не имеет.

Похищение и изнасилования Ческидов отрицал. По словам мужчина, удерживаемая им девушка добровольно жила в его доме, уточнило РИА «Новости».

По решению суда, ближайшие два месяца он проведет в СИЗО.

По данным регионального СК, в 2009 году Ческидов обманом заманил в свой дом 19-летнюю девушку, где удерживал на протяжении 14 лет. Все эти годы он подвергал жертву насилию, заставлял работать по дому.

Ей удалось освободиться только, когда мужчину положили в психбольницу из-за обострения заболевания. При осмотре дома сотрудники СК обнаружили останки еще одной женщины — ее тело преступник расчленил.

Преступления происходили на глазах матери Ческидова. Но соседям женщина говорила, что в их доме живет невеста сына.