Эксклюзив 31 июля 2023, 12:48 Появились видео места, где мужчина на Урале удерживал 14 лет девушку «360» показал дом, где житель Челябинской области 14 лет удерживал насильно девушку

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Дом, в котором мужчина из Челябинской области с 2009 года держал в плену девушку, показали на видео. Кадры с места опубликовал «360».

На них можно увидеть коричневый деревенский дом, пристройку и забор синего цвета. Сейчас здание опечатали.

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Девушке было 19 лет, когда она познакомилась с мужчиной на вокзале. Он пригласил ее домой и предложил выпить. После этого местный житель силой удерживал свою жертву на протяжении 14 лет.

Женщине удалось сбежать лишь 30 июля 2023 года, после того как ее похитителя отправили в психиатрическую лечебницу. Следователи допрашивают пострадавшую.

Как рассказала «360» сестра пленницы, подозреваемый издевался и бил ее.

Следственный комитет возбудил по факту случившегося уголовное дело. Жителя Урала также заподозрили в убийстве неизвестной женщины. По предварительной информации, он лишил ее жизни в 2010 или 2011 годах.