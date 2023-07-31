Эксклюзив 31 июля 2023, 18:30 Державшего в заложниках 14 лет похищенную россиянку прикрывала мать Знакомая семьи похитившего девушку в Челябинской области: его мать обо всем знала Телеканал «360»

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Житель челябинского поселка Смолино 14 лет удерживал похищенную им девушку в доме, где жил вместе с матерью. Женщина прекрасно понимала, какая судьба у заложницы, но покрывала поведение сына. Об этом «360» рассказала знакомая семьи.

По словам собеседницы, мать похитителя всегда отличалась скрытным характером, но появлением у сына «подруги» не похвастаться не могла.

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«Я когда к ним приходила, она всегда говорила: у сына девушка. На просьбу ее показать, отвечала: они спят или сидят в интернете. Она все знала, но скрывала», — заявила знакомая.

Собеседница «360» отметила, что мать похитителя придумала для заложницы целую легенду: якобы девушка ездила к родителям, но постоянно возвращалась к «сожителю».

По данным областного главка СК, мужчина похитил девушку в 2009 году и с тех пор удерживал силой в своем доме. Заложница сбежала только после госпитализации из-за обострения психического заболевания у своего похитителя спустя 14 лет.

Источник «360» уточнил, что с заявлением в полицию обратилась сестра похищенной девушки, которая указала на дом, где на протяжении многих лет удерживали ее родственницу.

В ходе обыска участка правоохранители также нашли человеческие останки. Кому они принадлежат, пока не установили. По словам источника, уже после похищения владелец дома убил неустановленную женщину.