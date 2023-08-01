Криминал 01 августа 2023, 14:13 Державшего в плену 14 лет девушку маньяка из Челябинской области арестовали Суд Челябинска арестовал маньяка, державшего в плену 14 лет молодую женщину

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Обвиняемого в похищении девушек, изнасиловании и убийстве жителя челябинского поселка Смолино Владимира Ческидова арестовали на два месяца. Под стражей он останется до 30 сентября Такое решение принял Центральный районный суд Челябинска.

По ходатайству следователя заседание прошло в закрытом режиме. Такое ходатайство подал следователь, объяснив, что фигуранта дела обвиняют в том числе в половом преступлении.

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Сам Ческидов против удаления журналистов из зала заседания не возражал. В зал заседания представителей СМИ вернули только для оглашения решения.

По данным регионального главка СК, в 2009 году Ческидов обманом заманил в свой дом 19-летнюю девушку, где удерживал на протяжении 14 лет. Он подвергал жертву насилию и заставлял ее работать по дому.

Освободиться заложница смогла только после госпитализации своего мучителя в психиатрическую клинику из-за обострения заболевания. В ходе осмотра дома следователи обнаружили расчлененные останки еще одной женщины.

Этот же суд изберет меру пресечения для матери Ческидова. Ей предъявили обвинения в похищении. Все события с жертвами ее сына происходили на ее глазах. При этом перед соседями она заявляла, что в доме поселилась невеста.