31 июля 2023, 16:47
Женские останки нашли в погребе дома, где житель Челябинской области удерживал пленницу
Следком: удерживавший пленницу житель Челябинской области может быть причастен к убийству
Мужчину из Челябинской области, удерживавшего пленницу 14 лет, заподозрили в убийстве местной жительницы в 2011 году. Об этом сообщил Следственный комитет в своем Telegram-канале.
«После совершения убийства подозреваемый расчленил тело женщины и закопал останки в погребе дома», — указали в ведомстве.
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Сотрудники СК России по Челябинской области возбудили уголовное дело об убийстве. Следователи и криминалисты продолжают работать на месте преступления. Мужчина находится в лечебном учреждении под наблюдением правоохранителей, сообщили «Известия».
Житель Челябинской области похитил девушку в 2009 году. Мужчина заманил ее предложением выпить у него в гостях и 14 лет держал у себя дома. Пленница смогла сбежать, когда у похитителя обострилось психическое заболевание, и он попал в лечебное учреждение.
Сестра пострадавшей рассказала «360», что мужчина издевался над ее родственницей, сильно бил по голове и ходил за ней с ножом. Сбежать девушке помогла мать похитителя.
Пленницу удерживали силой в деревенском доме. После побега пострадавшей строение опечатали.
Убийства
Челябинская область
Следственный комитет России
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