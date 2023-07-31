Криминал 31 июля 2023, 16:47 Женские останки нашли в погребе дома, где житель Челябинской области удерживал пленницу Следком: удерживавший пленницу житель Челябинской области может быть причастен к убийству Телеканал «360»

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Мужчину из Челябинской области, удерживавшего пленницу 14 лет, заподозрили в убийстве местной жительницы в 2011 году. Об этом сообщил Следственный комитет в своем Telegram-канале.

«После совершения убийства подозреваемый расчленил тело женщины и закопал останки в погребе дома», — указали в ведомстве.

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Сотрудники СК России по Челябинской области возбудили уголовное дело об убийстве. Следователи и криминалисты продолжают работать на месте преступления. Мужчина находится в лечебном учреждении под наблюдением правоохранителей, сообщили «Известия».

Житель Челябинской области похитил девушку в 2009 году. Мужчина заманил ее предложением выпить у него в гостях и 14 лет держал у себя дома. Пленница смогла сбежать, когда у похитителя обострилось психическое заболевание, и он попал в лечебное учреждение.

Сестра пострадавшей рассказала «360», что мужчина издевался над ее родственницей, сильно бил по голове и ходил за ней с ножом. Сбежать девушке помогла мать похитителя.

Пленницу удерживали силой в деревенском доме. После побега пострадавшей строение опечатали.