Криминал 19 апреля 2024, 15:01 Курьера, передавшего взрывчатку для покушения на Прозорова, призвали арестовать СК потребовал арестовать курьера, передавшего бомбу для покушения на Прозорова Пресс-служба Следственного комитета

Читать 360tv в

Следственный комитет потребовал арестовать курьера, передавшего исполнителю покушения на бывшего офицера СБУ Василия Прозорова взрывчатку. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на Замоскворецкий суд Москвы.

«В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей второму обвиняемому по делу о подрыве машины Прозорова», — указали в суде.

Реклама

Накануне подозреваемого в подрыве машины Прозорова украинского агента арестовали до 12 июня. Решение также принял Замоскворецкий суд Москвы. Арест подозреваемого запрашивало следствие.

Автомобиль бывшего офицера СБУ подорвали 12 апреля. Мощность взрывчатки составила до 150 граммов в тротиловом эквиваленте. По подозрению в покушении Прозорова 16 апреля задержали украинского агента. По данным ФСБ, он работал по задаче куратора, которому передавал указания непосредственно глава СБУ Василий Малюк.