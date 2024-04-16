Важное 16 апреля 2024, 09:52 Подорвавшего в Москве авто экс-сотрудника СБУ Прозорова задержали ФСБ: украинского агента, подорвавшего авто экс-сотрудника СБУ, задержали

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Украинского агента, подорвавшего в Москве автомобиль экс-сотрудника Службы безопасности Украины Василия Прозорова, задержали. Об этом сообщили в пресс-службе ЦОС ФСБ.

«Установлено, что задержанный после начала специальной военной операции выехал на Украину, где в октябре 2023 года был завербован сотрудником СБУ», — передали в пресс-службе.

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По данным ФСБ, 41-летний мужчина действовал по заданию куратора, указания которому прямо давал глава украинской службы безопасности Василий Малюк. Злоумышленник приехал в Россию в марте, он получил компоненты радиоуправляемого взрывного устройства, а затем собрал его. Мужчина выяснил, где живет экс-сотрудник СБУ. и заминировал машину.

Было возбуждено уголовное дело по статьям «Покушение на убийство» и «Незаконные приобретение, хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств». Возможна квалификация по статьям «Террористический акт» и «Государственная измена». В таком случае преступнику будет грозить пожизненное лишение свободы.

«Все организаторы и соучастники преступления, в том числе иностранные граждане, будут объявлены в розыск», — добавили в ФСБ.

Ранее Василий Прозоров обвинил киевский режим в причастности к покушению. Взрыв в его машине прогремел 12 апреля, когда водитель попытался включить зажигание. По предварительным данным, мощность взрывного устройства составила до 150 граммов в тротиловом эквиваленте. Его заложили под днищем машины у водительского кресла. В распоряжении «360» оказалось видео с последствиями взрыва.