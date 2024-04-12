Важное 12 апреля 2024, 14:31 Следком назначит экспертизу по взрыву в машине на севере Москвы СК возбудил уголовное дело после взрыва авто на Коровинском шоссе в Москве Телеканал «360»

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На Коровинском шоссе мужчина пострадал от взрыва при включении зажигания в машине. Следователи возбудили уголовное дело. В ближайшее время они назначат взрывотехническую экспертизу, сообщили в пресс-службе столичного главка СК.

«Следователи устанавливают обстоятельства инцидента, произошедшего на севере Москвы. <…> Возбуждено уголовное дело», — заявили в ведомстве.

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По какой именно статье начали производство, в Следкоме не уточнили. Криминалисты, представители оперативных служб и следователи осмотрят место происшествия, затем назначат медицинскую, взрывотехническую и другие экспертизы.

К работе на месте взрыва присоединился Тимирязевский межрайонный прокурор. Прокуратура Москвы проконтролирует ход расследования.

Днем в припаркованной возле дома на Коровинском шоссе машине произошел взрыв без возгорания. Водитель получил травму ноги. Кроме принадлежавшей ему Toyota, пострадали две стоявшие рядом иномарки. «360» показал фото с места взрыва.