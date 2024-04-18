Криминал 18 апреля 2024, 16:42 Следствие попросило арестовать фигуранта дела о подрыве машины экс-офицера СБУ в Москве СК потребовал арестовать фигуранта дела о подрыве авто экс-офицера СБУ Прозорова РИА «Новости»

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Следственный комитет попросил арестовать одного из фигурантов дела о подрыве автомобиля бывшего сотрудника Службы безопасности Украины Василия Прозорова в Москве. Об этом сообщили «Известия».

По данным издания, мужчину уже доставили в суд.

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Столичный СК 12 апреля возбудил уголовное дело после подрыва внедорожника Toyota Land Cruiser у дома в районе Западное Дегунино. В машине находился экс-офицер СБУ Прозоров. В результате владелец авто повредил ногу, его госпитализировали.

Несколько дней назад правоохранители задержали украинского агента, подорвавшего машину Прозорова. После начала СВО злоумышленник выехал на Украину, где его завербовала СБУ.

Накануне ФСБ задержала гражданина России и Молдавии, который доставил из-за рубежа компоненты радиоуправляемого взрывного устройства для подрыв авто экс-сотрудника СБУ, сообщил RT.