18 апреля 2024, 17:33
Подозреваемого в подрыве машины экс-офицера СБУ в Москве арестовали
Суд арестовал подозреваемого в подрыве машины экс-офицера СБУ Прозорова в Москве
Украинского агента, который, предположительно, взорвал в Москве автомобиль экс-подполковника СБУ Василия Прозорова, арестовали до 12 июня. Об этом сообщило РИА «Новости».
Решение принял Замоскворецкий суд столицы. О взятии подозреваемого под стражу ходатайствовал следователь.
Реклама
Мужчине вменили покушение на убийство общеопасным способом в составе группы лиц, а также незаконный оборот взрывных устройств.
Украинского агента задержали 16 апреля. Известно, что после начала СВО злоумышленник выехал на Украину и там его в октябре 2023 года завербовала СБУ. По информации ФСБ, мужчина действовал по заданию куратора, а тому указания давал непосредственно глава украинской службы безопасности Василий Малюк. В марте агент приехал в Россию и собрал радиоуправляемое взрывное устройство из предоставленных ему компонентов.
Взрыв в машине Прозорова раздался 12 апреля. Мощность взрывного устройства составляла до 150 граммов в тротиловом эквиваленте.
Уголовное дело
Суд
СБУ
Машины
Аресты
Реклама
Реклама