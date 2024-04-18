Криминал 18 апреля 2024, 17:33 Подозреваемого в подрыве машины экс-офицера СБУ в Москве арестовали Суд арестовал подозреваемого в подрыве машины экс-офицера СБУ Прозорова в Москве Bulkin Sergey/news.ru / Global Look Press

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Украинского агента, который, предположительно, взорвал в Москве автомобиль экс-подполковника СБУ Василия Прозорова, арестовали до 12 июня. Об этом сообщило РИА «Новости».

Решение принял Замоскворецкий суд столицы. О взятии подозреваемого под стражу ходатайствовал следователь.

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Мужчине вменили покушение на убийство общеопасным способом в составе группы лиц, а также незаконный оборот взрывных устройств.

Украинского агента задержали 16 апреля. Известно, что после начала СВО злоумышленник выехал на Украину и там его в октябре 2023 года завербовала СБУ. По информации ФСБ, мужчина действовал по заданию куратора, а тому указания давал непосредственно глава украинской службы безопасности Василий Малюк. В марте агент приехал в Россию и собрал радиоуправляемое взрывное устройство из предоставленных ему компонентов.

Взрыв в машине Прозорова раздался 12 апреля. Мощность взрывного устройства составляла до 150 граммов в тротиловом эквиваленте.