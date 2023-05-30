Криминал 30 мая 2023, 17:54 Командующего сухопутными войсками ВСУ Сырского объявили в розыск вслед за Залужным МВД России объявило в розыск командующего сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского

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МВД России объявило в розыск командующего украинскими сухопутными войсками Александра Сырского. Соответствующая информация появилась в базе ведомства.

«Сырский Александр Станиславович. Разыскивается по статье УК РФ (Уголовного кодекса России — прим. ред.)», — отметили в базе розыска.

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По традиции в ведомстве не уточнили, по какой именно статье разыскивают Сырского. Известно, что он занимает пост командира сухопутными восками с 5 августа 2019 года и имеет звание Героя Украины.

По данным RT, также во вторник, 30 мая, российское МВД объявило в розыск главнокомандующего украинской армией Валерия Залужного, который долгое время не появлялся на публике. Из-за его внезапного исчезновения в Сети появилась информация о том, что главком получил серьезную травму под Херсоном после удара по командному пункту ВСУ. Якобы Залужный получил осколочное ранение и черепно-мозговую травму. Украинское министерство обороны опровергло эти данные, но доказательств не привело.

Спустя время Минобороны Украины показало ролик, на котором Залужный якобы поприветствовал бойцов. Но экс-сотрудник Пентагона Стивен Брайен назвал видео фейком.