24 мая 2023, 15:16
Пропавшего главкома ВСУ Залужного серьезно ранило под Херсоном
Главком ВСУ Залужный не сможет работать после ранения под Херсоном
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, пропавший из публичного информационного поля, получил серьезные ранения при ракетном ударе ВС России под Херсоном в начале мая. Об этом сообщил РИА «Новости» представитель российских силовых структур со ссылкой на собственные источники в ВСУ.
По данным агентства, Залужный пострадал при ударе ВС РФ по командному пункту в районе села Посад-Покровского. Главком ВСУ получил закрытую черепно-мозговую травму и множественные осколочные ранения.
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Высокопоставленного украинского военнослужащего доставили в Николаев, а оттуда транспортировали на вертолете в Киев, в военный госпиталь, сообщил источник.
«В Николаеве Залужному была оказана первая помощь с целью остановить кровотечение», — уточнил представитель российских силовых структур.
В киевском военном госпитале Залужный перенес трепанацию черепа. Состояние главкома Вооруженных сил Украины осложнилось из-за сахарного диабета второго типа, сообщил источник.
«Прогноз такой: жить будет, но выполнять свою работу не сможет», — добавил собеседник РИА «Новости».
Высокопоставленный украинский военнослужащий перестал появляться на публике после серии ударов ВС России по ряду военных объектов на Украине. В первой половине мая в Telegram-каналах и СМИ распространились слухи о гибели Залужного.
Подозрения возникли после того, как главком ВСУ отказался выступить перед членами военного комитета НАТО даже по видеосвязи. Однако со временем Залужный вновь начал выходить на связь.
ВСУ
Украина
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