Важное 24 мая 2023, 15:16 Пропавшего главкома ВСУ Залужного серьезно ранило под Херсоном Главком ВСУ Залужный не сможет работать после ранения под Херсоном Официальный сайт президента Украины

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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, пропавший из публичного информационного поля, получил серьезные ранения при ракетном ударе ВС России под Херсоном в начале мая. Об этом сообщил РИА «Новости» представитель российских силовых структур со ссылкой на собственные источники в ВСУ.

По данным агентства, Залужный пострадал при ударе ВС РФ по командному пункту в районе села Посад-Покровского. Главком ВСУ получил закрытую черепно-мозговую травму и множественные осколочные ранения.

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Высокопоставленного украинского военнослужащего доставили в Николаев, а оттуда транспортировали на вертолете в Киев, в военный госпиталь, сообщил источник.

«В Николаеве Залужному была оказана первая помощь с целью остановить кровотечение», — уточнил представитель российских силовых структур.

В киевском военном госпитале Залужный перенес трепанацию черепа. Состояние главкома Вооруженных сил Украины осложнилось из-за сахарного диабета второго типа, сообщил источник.

«Прогноз такой: жить будет, но выполнять свою работу не сможет», — добавил собеседник РИА «Новости».

Высокопоставленный украинский военнослужащий перестал появляться на публике после серии ударов ВС России по ряду военных объектов на Украине. В первой половине мая в Telegram-каналах и СМИ распространились слухи о гибели Залужного.

Подозрения возникли после того, как главком ВСУ отказался выступить перед членами военного комитета НАТО даже по видеосвязи. Однако со временем Залужный вновь начал выходить на связь.