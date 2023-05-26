Мир 26 мая 2023, 20:30 Главкома ВСУ Залужного заметили на встрече с военными Klymeko Time показал новое фото с главкомом ВСУ Залужным у катера «Буча» Википедия

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Новый снимок с главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным разместили в Сети на фоне слухов о его ранении. Его опубликовал Telegram-канал Klymenko Time.

На фотографии главкома ВСУ запечатлели с украинскими военнослужащими, которые стоят у артиллерийского катера «Буча». Судно передали Военно-морским силам Украины.

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Видеоролик с участием главнокомандующего Вооруженных сил Украины ранее показал в своем Telegram-канале сотрудник пресс-службы украинского Министерства обороны Анатолий Штефан. По его словам, видео записывали 25 мая.

СМИ обратили внимание на исчезновение главкома ВСУ в начале мая, хотя раньше он активно делился комментариями. Позже стало известно о том, что Залужный получил черепно-мозговую травму и осколочные ранения.

Министерство обороны Украины опровергло эту информацию, но главнокомандующий украинскими войсками на публике так и не появился.

Накануне руководитель Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что ведомство получило сведения о состоянии главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, но разглашать их не будут из-за сомнений в их достоверности.