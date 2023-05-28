Мир 28 мая 2023, 13:39 Странную деталь в видео с Залужным заметили в США Экс-сотрудник Пентагона Брайен назвал фейком последнее видео с главкомом ВСУ Залужным Википедия

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Опубликованное на днях видео с главнокомандующим Вооруженных сил Украины Валерием Залужным является фейковым. Об этом в материале на сайте издания Weapons and Strategy заявил бывший сотрудник Пентагона Стивен Брайен.

Ранее Минобороны Украины опубликовало видеоролик, на котором Залужный якобы приветствовал военнослужащих.

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«Кажется, это видео было фейком. Посмотрите, в реальности у Залужного голубые глаза, а в видеоролике — карие. Также есть некоторые отличия на лице, особенно если посмотреть на нос», — выразил мнение Брайен.

Бывший сотрудник Пентагона напомнил, что мир живет в эпоху дипфейков, когда искусственный интеллект способен подделать практически любую картинку.

Сообщалось, что Залужный во время обстрела получил черепно-мозговую травму и не может исполнять свои обязанности.

Минобороны Украины опровергло эту информацию, однако доказательств не предоставило.