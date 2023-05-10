Мир 10 мая 2023, 17:59 Минобороны Украины отреагировало на слухи о гибели Залужного Замминистра обороны Украины Маляр опровергла слухи о гибели главкома ВСУ Залужного Википедия

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Замглавы Минобороны Украины Анна Маляр опровергла сообщения о возможной гибели главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского. Представитель украинского военного ведомства опубликовала заявление по этому поводу в Telegram-канале.

Предположения о гибели Залужного распространили в Telegram-каналах российских военкоров. Появились слухи, что главнокомандующего ВСУ могли ликвидировать во время удара ВКС России 9 мая.

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Подозрения усилило отсутствие Залужного на встрече с начальниками генштабов НАТО. Украинский главком не вышел на связь даже по видео, а вместо него на заседание никого не отправили.

Версии об исчезновении Залужного

Глава Военного комитета Североатлантического альянса адмирал Роб Бауэр сообщил, что Залужный отказался от встречи из-за «напряженной оперативной ситуации» на Украине.

Бывший министр госбезопасности Донецкой Народной Республики Андрей Пинчук написал 10 мая в Telegram-канале, что главнокомандующего ВСУ могли ликвидировать бойцы ЧВК «Вагнер». Однако он назвал эту информацию неподтвержденной.

Военный эксперт и бывший замминистра информации ДНР Даниил Безсонов предположил в своем Telegram-канале, что во время удара ВКС России погиб не Залужный, а командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

Теория без учета реалий

Заместитель министра обороны Украины прокомментировала слухи о ликвидации украинских командующих. Она не подтвердила сведения о гибели Залужного и Сырского.

«В российском инфополе распространяют информацию о якобы ликвидации наших командующих. В течение недели три сообщения. Все живы», — написала Маляр.

Авторы Telegram-канала «Рыбарь» отметили, что слабо верят в новость о ликвидации Залужного. По их словам, главком ВСУ действительно не появлялся на публике больше месяца, но в нынешних реалиях это мало что значит.

В публикации напомнили, что 7 и 8 мая ВКС России действительно ударили по штабу, где находился один из командующих ВСУ. Отказ Залужного от встречи с главами генштабов НАТО может быть связан с последствиями огневого поражения, предположил «Рыбарь».