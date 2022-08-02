Инспектора МЧС отправили под домашний арест по делу о пожаре в хостеле Москвы

Пресненский районный суд Москвы отправил под домашний арест инспектора МЧС. Его обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями из-за некачественной проверки пожарной безопасности сгоревшего московского хостела. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на корреспондента из зала суда.

Накануне суд отказал следователям, которые подали ходатайство о взятии обвиняемого инспектора МЧС под стражу. Вместо этого судья продлил срок задержания на 72 часа.

По данным правоохранителей, инспектор проводил проверку в хостеле на Алма-Атинской улице в июне этого года. После осмотра помещения он выявил только незначительные нарушения и не стал требовать закрытия заведения, а в протоколе указал ложные сведения.

В результате в ночь на 29 июля в хостеле начался пожар. Отсутствие сигнализации и необходимых средств для тушения привели к тому, что от отравления угарным газом погибли восемь человек. Еще столько же попали в больницу.

В рамках заведенного уголовного дела следователи добились ареста владельца хостела и директора заведения.