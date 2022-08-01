Задержанный по делу о пожаре в хостеле Москвы инспектор МЧС скрыл нарушения в документах проверки

Задержанный в рамках расследования уголовного дела о пожаре в московском хостеле инспектор МЧС скрыл в материалах проверки серьезные нарушения противопожарной безопасности в проверенном им помещении. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка СК.

В ведомстве уточнили, что с внеплановой проверкой в хостел инспектор приехал в июне этого года. После осмотра нежилого помещения в многоквартирном жилом доме он ограничился выявлением незначительных нарушений требований пожарной безопасности.

При этом в документы внес ложные сведения, чтобы не подводить владельцев хостела под административное судебное разбирательство, в ходе которого работу заведения могли приостановить.

В результате оставшихся нарушений на минувшей неделе в хостеле произошел крупный пожар, о чем экстренные службы узнали с опозданием. Сотрудники не смогли потушить появившееся пламя из-за отсутствия нужных средств. В результате на месте погибли восемь человек, еще столько же попали в больницу.

О задержании пожарного инспектора следователи сообщили в понедельник, 1 августа. В ведомстве заявили, что ему предъявили обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекших тяжкие последствия.

В рамках расследования уголовного дела следователи провели обыски по месту работы инспектора и изъяли служебную документацию. В ближайшее время правоохранители назначат дополнительные проверки всех помещений, которые получили разрешение на работу от этого инспектора.

Сегодня Пресненский районный суд Москвы выберет задержанному меру пресечения. Следователи в своем ходатайстве потребовали отправить инспектора под стражу.