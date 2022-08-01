Инспектора МЧС не стали арестовывать по делу о пожаре в хостеле Москвы

Пресненский районный суд Москвы не стал отправлять под арест инспектора МЧС, которого задержали по делу о пожаре в хостеле на юге столицы. Срок задержания ему продлили на 72 часа, сообщил ТАСС.

В СК РФ отмечали, что инспектор приезжал в хостел на Алма-Атинской улице с внеплановой проверкой в июне 2022 года. Он осмотрел нежилое помещение в многоквартирном доме и зафиксировал незначительные нарушения требований пожарной безопасности.

В документах специалист указал ложные сведения, а владельцы хостела в итоге избежали административного судебного разбирательства.

В ночь на 29 июля в хостеле начался пожар. Экстренные службы узнали о возгорании с опозданием, пожарная сигнализация не сработала, а его сотрудники не смогли справиться с огнем из-за отсутствия необходимых средств. Погибли восемь человек, еще столько же пострадали.

Задержанного инспектора обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекших тяжкие последствия. Руководство сгоревшего хостела — владельца и управляющую — отправили под арест.