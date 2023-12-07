Криминал 07 декабря 2023, 13:42 Гимназию в Брянске сторожила женщина-охранник с тревожной кнопкой Росгвардии Депутат Хинштейн: Росгвардия проверит действия охраны гимназии в Брянске РИА «Новости»

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Работу частной охранной организации, которая обслуживала гимназию № 5, проверят. В Брянск выехали специалисты Главного управления государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы Росгвардии, сообщил депутат Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«По поручению директора Росгвардии Виктора Золотова в Брянск уже направлена группа сотрудников ГУЛРРиГК для проведения проверки всех обстоятельств сегодняшней трагедии», — уточнил он.

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По информации Хинштейна, на входе в гимназию дежурила женщина — частный охранник. Тревожная кнопка сработала в 09:15.

Организация находилась под физической охраной ЧОО «Экскалибур». Депутат сообщил, что росгвардейцы оценят законность действий частных охранников.

Проверку системы безопасности в гимназии устроила прокуратура Брянской области. Ученица утром 7 декабря принесла охотничье ружье, открыла огонь в кабинете биологии и совершила самоубийство. Пять человек пострадали, двое погибли.