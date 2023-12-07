Происшествия 07 декабря 2023, 11:57 Охраной брянской гимназии №5 занималась ЧОО «Агентство экскалибур» Shot: ЧОО «Агентство экскалибур» занималась охраной брянской гимназии №5

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Охраной гимназии № 5 в Брянске занималось частная охранная организация «Агентство экскалибур», сообщил Shot. По данным Telegram-канала, за услуги учебное заведение отдавало 100 тысяч рублей каждый месяц. Правда, последний договор, который есть в открытом доступе, истек 30 ноября.

Ни представители ЧОО, ни руководство гимназии не стали отвечать на вопрос Shot о том, продлевались документы о сотрудничестве или нет.

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По данным источника канала, на входе в гимназию отсутствовали рамки металлоискателя — именно поэтому девочка, устроившая стрельбу, смогла без проблем пронести с собой помповое ружье. Кроме того, охранник не стал проверять ее ручным металлодетектором.

Shot обратил внимание, что «Агентство экскалибур» оказывает услуги по всему Брянску, обеспечивая охрану колледжей, университетов, школы и детских садиков.

Отец стрелявшей девочки, по данным источника «360», также работает в сфере охраны.