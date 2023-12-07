Происшествия 07 декабря 2023, 11:29 Появились кадры из брянской гимназии во время стрельбы Обстановку в гимназии в Брянске во время стрельбы показали на видео

Читать 360tv в

Появилось видео обстановки в здании гимназии в Брянске во время стрельбы. Ими поделились пользователи социальных сетей.

На кадрах видно, как школьники в панике пытаются спрятаться после того, как услышали звуки выстрелов.

Реклама

Также ученики показали на видео обстановку возле здания учебного заведения после того, как школьница открыла огонь. На место прибыли оперативные службы, сотрудники Росгвардии, МЧС и машины скорой помощи.

Утром в четверг, 7 декаря, стало известно, что одна из учениц гимназии № 5 в Брянске принесла с собой ружье и открыла огонь. В ГУ МВД по Брянской области сообщили, что пострадали пять человек, еще двое скончались от полученных ран. После этого стрелявшая совершила самоубийство, мотивы ее поступков неизвестны.

Минздрав по Брянской области сообщал, что один из пострадавших учеников находится в тяжелом состоянии. Следственный комитет завел уголовное дело, писал RT.