Происшествия 07 декабря 2023, 11:35 Систему охраны в гимназии № 5 после стрельбы проверит прокуратура Прокуратура проверит систему охраны в гимназии Брянска после стрельбы РИА «Новости»

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Организацию системы безопасности в гимназии № 5 Брянска проверят сотрудники прокуратуры после ЧП со стрельбой. Об этом сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Специалисты оценят исполнение законодательства об образовании и об обеспечении безопасных условий для учеников и учителей.

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Отдельное внимание уделят организации охраны здания и соблюдения пропускного режима, подчеркнули в пресс-службе.

В результате стрельбы погибла две девочки-подростка. Одна их них — 14-летняя ученица, которая устроила стрельбу. Пятерых пострадавших доставили в больницу.

По информации СК, школьница стреляла по ученикам из помпового ружья. По факту случившегося возбудили уголовное дело об убийстве.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз назвал случившееся страшной трагедией и выразил соболезнования семье девочке, которую застрелила восьмиклассница.