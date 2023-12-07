07 декабря 2023, 11:35
Систему охраны в гимназии № 5 после стрельбы проверит прокуратура
Прокуратура проверит систему охраны в гимназии Брянска после стрельбы
Организацию системы безопасности в гимназии № 5 Брянска проверят сотрудники прокуратуры после ЧП со стрельбой. Об этом сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.
Специалисты оценят исполнение законодательства об образовании и об обеспечении безопасных условий для учеников и учителей.
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Отдельное внимание уделят организации охраны здания и соблюдения пропускного режима, подчеркнули в пресс-службе.
В результате стрельбы погибла две девочки-подростка. Одна их них — 14-летняя ученица, которая устроила стрельбу. Пятерых пострадавших доставили в больницу.
По информации СК, школьница стреляла по ученикам из помпового ружья. По факту случившегося возбудили уголовное дело об убийстве.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз назвал случившееся страшной трагедией и выразил соболезнования семье девочке, которую застрелила восьмиклассница.
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