Происшествия 07 декабря 2023, 12:06 Минздрав проконтролирует оказание помощи пострадавшим при стрельбе в Брянске Глава Минздрава Мурашко взял на контроль помощь пострадавшим в Брянске

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко взял на свой личный контроль оказание помощи пострадавшим при стрельбе в брянской гимназии. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Глава Минздрава России Михаил Мурашко взял на свой контроль оказание помощи всем пострадавшим. Работу медиков координирует Федеральный центр медицины катастроф», — отметили в пресс-службе.

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Заместитель главы ведомства Алексей Кузнецов отметил, что один из пострадавших перенесет операцию.

«В Брянске двое погибли, еще пятеро подростков получили ранения. Им оказали всю необходимую помощь. Запланировали телемедицинские консультации с федеральными клиниками», — добавил он.

Утром в брянской гимназии № 5 ученица восьмого класса открыла огонь из принесенного из дома помпового ружья. После стрельбы она совершила самоубийство, уточнил RT.

Ранее стало известно, что Минспросвещения России направило в брянскую гимназию психологов и группу для содействия работе оперативных служб.