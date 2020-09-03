«Я пошел сюда, чтобы решить все честно»: Ефремов выступил с последним словом

Актер ответил на обвинения в том, что он пытался «отмазываться» и использовал для этого «телефонное право». «Если бы это было, суда бы не было», — подчеркнул Ефремов.

Актер подчеркнул, что его популярность сделала дело резонансным. Но еще большего внимания к процессу добавили адвокаты и сторона потерпевших.

«Все говорят — это цирк, шоу. Но давайте разберемся, кто его устроил. Захаров умер утром 9 числа, а днем его родственники с адвокатом Добровинским были на телеэфире», — напомнил он.

Ефремов заявил, что из актерской среды их бы выгнали не за профессиональную непригодность, а за аморальность.

«Я не собирался отмазываться, я пошел в суд, чтобы установить истину. И снова оказался неправ. А если бы отмазался — был бы прав», — заявил он и подтвердил, что действительно не помнит удара машины и того, что происходило в тот вечер.

«Ваша честь, я раскаиваюсь и признаю свою вину, если это, конечно, сделал я», — обратился Ефремов к судье. После этого он зачитал стихи с обращением к погибшему Сергею Захарову. В них он назвал себя омерзительным и пьяным человеком, который дошел до края, а погибшему пожелал попасть в рай.

Сегодня в Пресненском суде Москвы завершились прения сторон дела об аварии с участием Михаила Ефремова. Прокурор запросил для обвиняемого 11 лет колонии общего режима из запрет на вождение автомобиля на три года.

Михаила Ефремова обвинили в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

По данным материалов дела, пьяный актер за рулем своего внедорожника протаранил фургон Сергея Захарова, который погиб от полученных травм. По решению суда Ефремов находится под домашним арестом. Он выходит только для участия в заседаниях по рассмотрению дела. До последнего дня своей вины в аварии он не признавал, объясняя, что не помнит о событиях того вечера. Приговор актеру огласят во вторник, 8 сентября.