Прокурор запросил для Ефремова 11 лет колонии

Государственное обвинение сочло вину Михаила Ефремова в смертельном ДТП доказанной. Прокурор запросил для актера 11 лет колонии общего режима.

«Прошу назначить Ефремову 11 лет лишения свободы в колонии общего режима с [последующим] ограничением свободы на три года», — приводит слова прокурора корреспондент РИА «Новости» из зала суда. Это почти максимальное наказание по статье Ефремова, которая предполагает от пяти до 12 лет лишения свободы.

Гособвинитель заявил, что Ефремов может исправиться лишь в условии изоляции от общества. Он добавил, что актер «раскаялся неискренне в совершенном им ДТП».

3 сентября в Пресненском суде столицы начались прения сторон по делу о смертельном ДТП с участием Ефремова. После долгих отнекиваний он признал свою вину. «360» ведет прямую трансляцию от здания суда.

Вечером 8 июня пьяный Михаил Ефремов сел за руль и на скорости врезался в фургон курьера Сергея Захарова в центре Москвы. Водитель грузовика умер от травм через несколько часов после ДТП. Помимо алкоголя, в организме актера нашли следы наркотиков.