После долгих отрицаний Михаил Ефремов признал свою вину в смертельной аварии. Такое заявление он сделал во время очередного заседания суда.

«У меня заявление. Признаю свою вину», — сказал актер во время слушания в Пресненском суде Москвы.

Первым о признании вины Ефремовым сообщил его адвокат Эльман Пашаев. Он рассказал об этом перед началом заседания. Защитник передал слова актера, что люди вынесли ему приговор сразу же после аварии. Кроме того, Ефремов, как заслуженный артист «народа», готов ответить за свои действия.

Во время прений сторон прокурор, в свою очередь, заявил, что вина Ефремова в смертельном ДТП доказана.

Ранее Михаил Ефремов неоднократно отрицал свою вину. В суде он заверял, что не помнит аварию, так как еще с утра был пьян. Более того, он назвал фейком ролик, где его выводят из автомобиля. На видео актер выходил со стороны водительского кресла. При этом сразу несколько свидетелей давали показания, что Ефремов сидел на месте пассажира.

Ефремов устроил аварию в центре Москвы в начале июля. Он врезался в фургон доставщика Сергея Захарова. Мужчина позже скончался от полученных травм в реанимации. Актера же отправили под домашний арест. Судебные слушания по делу о ДТП начались в августе.