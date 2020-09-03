Приговор Ефремову огласят 8 сентября

Суд огласит приговор Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП 8 сентября. Такое решение на очередном заседании приняла судья Елена Абрамова.

«Суд удаляется в совещательную комнату до 8 сентября для постановления приговора», — привело РИА «Новости» слова судьи.

Заседание суда назначено на 11:00. Ранее обвинение потребовало отправить актера в колонию общего режима на 11 лет. В свою очередь, защита попросила суд вынести справедливый приговор без лишения свободы.

В Пресненском суде Москвы 3 сентября проходили прения сторон по делу Ефремова. В своем последнем слове актер заявил, что не будет уклоняться от ответственности.

«Я решил, что я не буду отмазываться, если бы я пользовался телефонным правом, этого бы суда не было. Поэтому пошел сюда, чтобы решить все честно», — сказал Ефремов.

Михаил Ефремов устроил смертельную аварию вечером 8 июня. Он на большой скорости влетел в фургон Сергея Захарова. Мужчина в итоге скончался от полученных травм. Самого актера отправили под домашний арест. Сначала Ефремов признал вину, но затем стал все отрицать. Два месяца он заявлял, что не может признаться в том, чего не помнит. В итоге свою вину он все же признал во время очередного заседания суда.