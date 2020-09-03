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    03 сентября 2020, 12:04

    Прокурор попросил запретить Ефремову садиться за руль

    Александра Ломейко

    Во время прения сторон по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова гособвинитель попросил запретить актеру водить автомобиль.
    Прокурор попросил запретить Ефремову садиться за руль

    В Пресненском суде прокурор Диана Галиуллина заявила, что ограничение необходимо ввести на три года. Ее слова привело РИА «Новости».

    «Прошу лишить права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством, сроком на три года», — сказала Галиуллина.

    Ранее она запросила для Ефремова 11 лет колонии общего режима.

    Авария с участием Михаила Ефремова произошла в центре Москвы 8 июня. Следствие установило, что актер на своем внедорожнике Jeep Grand Cherokee вылетел на встречную полосу, где столкнулся с отечественным грузовым фургоном. Водитель грузовичка Сергей Захаров скончался в больнице спустя несколько часов после ДТП.

    Свою вину в случившемся Ефремов неоднократно отрицал. В суде он заявил, что не помнит, как попал в аварию, так как был пьян с утра. Ролик, где артиста выводят из автомобиля, он назвал фейком. Несколько свидетелей дали показания, что Ефремов был на пассажирском сиденье.

    Новости SMI.FM