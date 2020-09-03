Прокурор попросил запретить Ефремову садиться за руль

Во время прения сторон по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова гособвинитель попросил запретить актеру водить автомобиль.

В Пресненском суде прокурор Диана Галиуллина заявила, что ограничение необходимо ввести на три года. Ее слова привело РИА «Новости».

«Прошу лишить права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством, сроком на три года», — сказала Галиуллина.

Ранее она запросила для Ефремова 11 лет колонии общего режима.

Авария с участием Михаила Ефремова произошла в центре Москвы 8 июня. Следствие установило, что актер на своем внедорожнике Jeep Grand Cherokee вылетел на встречную полосу, где столкнулся с отечественным грузовым фургоном. Водитель грузовичка Сергей Захаров скончался в больнице спустя несколько часов после ДТП.

Свою вину в случившемся Ефремов неоднократно отрицал. В суде он заявил, что не помнит, как попал в аварию, так как был пьян с утра. Ролик, где артиста выводят из автомобиля, он назвал фейком. Несколько свидетелей дали показания, что Ефремов был на пассажирском сиденье.