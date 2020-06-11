Дочь Михаила Ефремова объяснила регистрацию телефона отца в Telegram

Номер телефона актера Михаила Ефремова в четверг, 11 июня, зарегистрировали в Telegram. Пользоваться интернетом актер не может, так как находится под домашним арестом. Дочь артиста Анна Мария на своей странице в Twitter пояснила, что телефон зарегистрировать могла жена или агент.

Сегодня стало известно, что за актером Ефремовым приехали сотрудники ФСИН. Они увезли арестованного на допрос сразу по двум уголовным делам: по устроенной им аварии и о покупке наркотиков.

Второе уголовное производство завели в минувшую среду. Московская прокуратура объявила, что опьянение актера во время аварии было вызвано не только алкоголем, но и наркотиками. В качестве кого актер проходит по второму делу пока неизвестно.

Пьяный Михаил Ефремов вечером в понедельник устроил аварию в центре Москвы. Он пытался на скорости развернуться через двойную сплошную и выехал на встречную полосу, где врезался в фургон курьера интернет-магазина Сергея Захарова.

Пострадавшего водителя вытащили из искореженной кабины и увезли в Институт имени Склифосовского. Утром следующего дня он скончался.

Ефремов прошел медицинское освидетельствование, которое показало, что в его крови есть алкоголь и следы наркотиков. Против актера завели уголовное дело за пьяное вождение, которое привело к гибели человека. Таганский суд Москвы арестовал артиста на два месяца.