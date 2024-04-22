Криминал 22 апреля 2024, 13:30 Число фигурантов дела об убийстве из-за парковки в Люблине выросло до шести Прокуратура Москвы предъявила обвинение 6 фигурантам дела об убийстве в Люблине РИА «Новости»

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Фигурантам дела об убийстве мужчины на улице Краснодарская в московском районе Люблино предъявили обвинение. Прокуратура Москвы поддержит ходатайство следователя об избрании всем шести фигурантам меры пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В прокуратуре уточнили, что задержанным вменили совершение убийства группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений, а также пособничество в данном преступлении.

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По версии следствия, в минувшую среду, 17 апреля, водитель автомобиля припарковал свое транспортное средство около подъезда жилого дома. Один из жильцов попросил владельца отогнать машину, чтобы не мешать проезду.

В ходе словесной перепалки водитель начал избивать мужчину, ударил его ножом и скрылся с места преступления. От полученных ранений пострадавший умер в больнице.

Нападавшего и двух соучастников задержали в Ростовской области, откуда этапировали в Москву для проведения следственных действий. Кроме того, столичные следователи задержали отца и брата обвиняемого в убийстве. В ходе обысков квартиры фигуранта дела криминалисты обнаружили более 44 миллионов рублей и 300 тысяч долларов.

Следователи подали ходатайство в Замоскворецкий суд Москвы об избрании меры пресечения родственникам обвиняемого в минувшую субботу, 20 апреля. Но судья продлил срок задержания до 23 числа и отложил заседание на 72 часа.