Криминал 20 апреля 2024, 22:37 Суд отложил рассмотрение дела пособников Шахина Аббасова на 72 часа Freepik

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Замоскворецкий районный суд Москвы приступил к рассмотрению материалов дела об избрании меры пресечения пособникам Шахина Аббасова, подозреваемого в убийстве Кирилла Ковалева за замечание о неправильной парковке в Люблине несколько дней назад. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Перед судом предстали отец и дядя обвиняемого в убийстве Аббасова — Аббасов Низами Иса оглы, Аббасов Бахтияр Иса оглы. Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и отложил рассмотрение дела на 72 часа, продлив срок задержания до 23 апреля 2024 года.

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Резонансное убийство произошло 17 апреля в Люблине на Краснодарской улице. Скандал разгорелся из-за неправильно припаркованного автомобиля Аббасова. Ему сделали замечание, а в результате завязавшейся потасовки погиб 24-летний Кирилл Ковалев.

Полиция нашла автомобиль, на котором Аббасов скрылся с места преступления. Брошенный BMW обнаружили на улице Новороссийской.