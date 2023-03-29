Криминал 29 марта 2023, 18:52 «Беспредельная жестокость». Детский омбудсмен — об убийстве женщины по заказу дочери в Балашихе Омбудсмен Мишонова назвала беспредельной жестокостью заказное убийство матери в Балашихе РИА «Новости»

Читать 360tv в

Подмосковный детский омбудсмен Ксения Мишонова назвала чудовищным преступлением убийство женщины по заказу дочери в Балашихе. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Страшная трагедия в Балашихе. Снова с беспредельной жестокостью со стороны подростков. <…> Мы не знаем, что стало причиной этого чудовищного преступления», — отметила Мишонова.

Реклама

Омбудсмен подчеркнула, что будет разбираться в ситуации вместе со следователями.

Уполномоченный по правам ребенка обратилась к родителям и напомнила, что подростки иногда впадают в депрессию. Важно уловить этот момент. Признаками депрессии у школьников она назвала замыкание в себе, отсутствие сна, аппетита, желания общаться с друзьями и гулять и другие.

Мишонова призвала родителей в такие моменты не стесняться и обращаться за помощью к психиатру. Вовремя проведенная консультация специалиста поможет ребенку пережить непростой период.

Убийство женщины подростками произошло 24 марта. Как сообщало следствие, девочка повздорила с матерью и обратилась за помощью в поисках киллера к знакомому. Тот предложил приятелям убить женщину за 350 тысяч рублей.

Когда мать девочки вернулась домой, на нее напали и задушили. Тело через несколько дней вытащили из квартиры и оставили у мусорных баков.

Убитая в соцсетях писала о любви к дочери. Саму девочку уже доставили в суд. На заседании она заявила, что ненавидела мать, хотя и любила. Ближайшие пару месяцев подросток проведет в СИЗО.