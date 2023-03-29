Эксклюзив 29 марта 2023, 13:01 Убитая по заказу дочки жительница Балашихи благодарила Бога за ребенка Убитая по заказу дочки жительница Балашихи благодарила Бога за ребенка в соцсетях РИА «Новости»

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Женщина из Балашихи, в убийстве которой обвинили ее дочь и еще трех подростков, писала в соцсетях о любви к своему ребенку. Она благодарила за него Бога.

Девушку она называла «дочкой мечты». А своей главной задачей считала научить ребенка любви к себе и брать от жизни лучшее.

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«Я помню, как я тебя загадывала, будучи еще совсем юной, всегда хотела дочь! Бог, спасибо, за исполненную мечту», — написала женщина, поздравляя в публикации свою дочку с днем рождения.

В СК РФ по Московской области сообщили, что девушку из Балашихи и трех ее знакомых обвинили в убийстве ее матери. Подросток находилась в конфликте с мамой и в какой-то момент решила ее «заказать». По информации знакомого с ситуацией источника «360», девочка давно хотела расправиться с родительницей.

Киллеры пришли домой к школьнице и задушили ее мать, тело вынесли к мусорным бакам около дома. За это они должны были получить 350 тысяч рублей.

Правоохранительные органы по горячим следам задержали подозреваемых. Балашихинский суд 29 марта примет решение о мере пресечения для них. Расследование дела продолжается.